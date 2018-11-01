Handelsblatt: Аеропорт «Бориспіль» в рейтингу найменш популярних у світі

В рейтинг потрапили ті аеропорти, в яких у пасажирів найчастіше поганий настрій через різні проблеми, такі як затримки рейсів.

Якщо хочеться, щоб подорож пройшла без стресу, літак може виявитися не завжди найкращим вибором транспорту.

І це підтверджує саме існування таких компаній, як AirHelp, які приймають скарги пасажирів і допомагають їм добитися компенсації за, приміром, скасований чи затриманий рейс. Щороку компанія складає рейтинг аеропортів, де люди здебільшого почуваються задоволено. При цьому AirHelp опирається на три головних компоненти: пунктуальність вильотів, якість послуг і настрій пасажирів.

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Про це пише німецьке видання Handelsblatt, додаючи, що всього компанія оцінила 141 аеропорт по всьому світі за шкалою від 0 до 10. Цьогорічний список кращий очолив катарський міжнародний аеропорт «Хамад» у Досі, який отримав середню оцінку 8,77. За ним серед найкращих вишикувалися афінський міжнародний аеропорт «Елефтеріос Венізелос (8,69), аеропорт «Ханеда» в Токіо (8,63) і німецький аеропорт «Кельн/Бонн» (8,61).

Київський же Бориспіль теж опинився в рейтингу компанії. Але він фігурує серед лідерів з кінця, тому можна сказати, що український міжнародний аеропорт потрапив до списку найменш популярних серед пасажирів.

Загалом, середній бал «Борисполя» – 6,03. При цьому, пунктуальність рейсів тут оцінили на 4,3 з 10, якість послуг – на 8, а настрій пасажирів – на 4,9. Видання зауважує, що міжнародний аеропорт «Бориспіль» загалом не здається поганим. Але у нього велика проблема з пунктуальністю.

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На додачу, Handelsblatt вважає його «замалим», щоб зустрічати натовпи у таке часто відвідуване місто, як Київ. Тому в «Борисполі» часто доводиться бути терплячим і стояти в довгих чергах, особливо у пізню годину. В цілому ж київський аеропорт опинився на 7 місці серед «найменш популярних».

А очолив антирейтинг міжнародний аеропорт «Кувейт». Його проблема в надто малому розмірі. Термінали розширили, але це все одно виявилося не достатньо, щоб впоратися зі зростанням потоку пасажирів. Симпатії пасажирів тут також обвалює WiFi, який майже ніколи не працює, і проблеми з пунктуальністю рейсів.