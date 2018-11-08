Український лоукостер SkyUp виконав свій перший рейс в Європу
16:11, 08 листопада 2018Новини туризму
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Регулярні рейси перевізник почне здійснювати в грудні.
SkyUp
Новий український лоукост-перевізник SkyUp здійснив свій перший рейс в Європу.
Про це повідомляє прес-служба компанії.
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"Нарешті це сталося! Ми приємно схвильовані, адже відбувся перший політ SkyUp Airlines в Європу після отримання ліцензії ТЗН. Ми супроводжували команду FC SHAKHTAR на матч Ліги чемпіонів у Манчестер. Тепер з нетерпінням чекаємо грудня, коли ви полетите з нами в Європу регулярними рейсами!", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, український лоукостер SkyUp отримав право на виконання всіх запланованих маршрутів.
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