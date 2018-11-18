Львівське кафе потрапило у рейтинг найкращих закладів світу для веганів
Онлайн-гід по ресторанах для веганів HappyCow опублікував рейтинг кращих веганских закладів світу. 51 місце в ньому посіло львівське кафе Dogs Like Ducks.
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Як повідомляє "Вокруг Света", спільнота щорічно визначає кращі веганські заклади світу. У нинішньому році до списку увійшов 81 заклад. Топ-10 закладів виглядає так:
1. Grassroots Health — Едінбург, Шотландія;
2. Wild Food — Гранада, Іспанія;
3. AtayaCaffe — Берлін, Німеччина;
4. Vegan Beat — Афіни, Греція;
5. Piante Pizzeria — Брекенридж (Колорадо, США);
6. Veganeats Caffe — Лісабон, Португалія;
7. Dosa Bar — Тель-Авів, Ізраїль;
8. Arashiyama-kan — Кіото, Японія;
9. Plant — Ешвіль (Північна Кароліна, США);
10. Urban Orchard — Мадрид, Іспанія.
Кафе Dogs Like Ducks на вулиці Валовій у Львові посіло 51 місце. Зазначається, що заклад славиться великим вибором веганских хот-догів.
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