Львівське кафе потрапило у рейтинг найкращих закладів світу для веганів

Щорічно мережева спільнота HappyCow визначає найкращі веганські заклади світу.

Онлайн-гід по ресторанах для веганів HappyCow опублікував рейтинг кращих веганских закладів світу. 51 місце в ньому посіло львівське кафе Dogs Like Ducks.

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Як повідомляє "Вокруг Света", спільнота щорічно визначає кращі веганські заклади світу. У нинішньому році до списку увійшов 81 заклад. Топ-10 закладів виглядає так:

1. Grassroots Health — Едінбург, Шотландія;

2. Wild Food — Гранада, Іспанія;

3. AtayaCaffe — Берлін, Німеччина;

4. Vegan Beat — Афіни, Греція;

5. Piante Pizzeria — Брекенридж (Колорадо, США);

6. Veganeats Caffe — Лісабон, Португалія;

7. Dosa Bar — Тель-Авів, Ізраїль;

8. Arashiyama-kan — Кіото, Японія;

9. Plant — Ешвіль (Північна Кароліна, США);

10. Urban Orchard — Мадрид, Іспанія.

Кафе Dogs Like Ducks на вулиці Валовій у Львові посіло 51 місце. Зазначається, що заклад славиться великим вибором веганских хот-догів.

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