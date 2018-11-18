На австралійському пляжі скат убив туриста

У австралійця зупинилося серце в результаті удару в нижню частину живота.

Австралієць помер в результаті нападу ската-хвостокола поблизу узбережжя австралійського штату Тасманія.

Читайте такожВ Австралії неподалік пляжу акула напала на серфера (відео)

У австралійця зупинилося серце в результаті удару в нижню частину живота, передає Бі-бі-сі з посиланням на поліцію штату. Трагедія сталася на пляжі Лодердейл-Біч в австралійському острівній штаті Тасманія.

Скати-хвостоколи не вважаються небезпечними для людини тваринами і, за словами фахівців, ніколи не нападають на людей першими. Але це великі риби, розмір їхнього тіла часто перевищує два метри, тому в спілкуванні з ними потрібно дотримуватись певної обережності.

Як і інші скати, хвостоколи мешкають на морському дні, ховаючись в каменях і скелях. Хвостокол може напасти, якщо відчує загрозу і йому нікуди буде тікати. Часто скати зариваються в пісок на мілководді, і наступати на них не рекомендується.

Скати-хвостоколи являють потенційну небезпеку через отруйного шипа, розташованого на хвості.

Смертельні випадки дуже рідкісні. У 2006 році скат-хвостокол заколов популярного в Австралії натураліста і ведучого телепрограм про дику природу Стіва Ірвіна.

Ірвін, який став відомим завдяки роботі над серіалом "Мисливець на крокодилів", отримав смертельний удар ската-хвостокола в район серця. Риба напала на Стіва Ірвіна під час зйомок, коли той перебував над нею. Оператор плив слідом за Стівом Ірвіном і зняв напад ската.

У 2016 році скат вбив професійного дайвера в океанаріумі. 62-річний дайвер Філіп Чен в момент нападу ската керував командою водолазів, яка забирала морських мешканців з океанаріуму Сінгапуру.

Філіп Чен доглядав за жителями океанаріуму з моменту його відкриття в 1991 році. Після нападу ската Чена доставили в лікарню, де він помер від отриманих травм.

В останні місяці в Австралії повідомлялося про кілька нападів акул, тому поліція штату Тасманія особливо підкреслила, що інцидент на пляжі Лодердейл-Біч не має ніякого відношення до акул.