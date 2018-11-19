У Дубаї з'явилася ще одна локація для туристів - озеро кохання
15:13, 19 листопада 2018Новини туризму
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У дубайській пустелі з'явилося романтичне місце для закоханих.
Озеро у формі двох сердець можна знайти на карті Google Maps \ khaleejtimes.com
У дубайській пустелі Al Qudra з'явилося романтичне місце для закоханих пар, а саме Озеро кохання (Love Lakes). Це штучне озеро у формі двох гігантських сердець.
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Озеро у формі двох сердець можна знайти на карті Google Maps, передає khaleejtimes.com.
Якщо пролітати над озерами, наприклад, на повітряній кулі, можна також прочитати слово LOVE, утворене висадженими в пустелі деревами. Відзначається також, що Озеро кохання пропонує безліч можливостей для фотозйомки.
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