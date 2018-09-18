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У Дубаї знаменитий готель почав подавати золотий капучіно

14:03, 18 вересня 2018
Новини туризму
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Напій прикрашений золотими пластівцями \ дуrussianemirates

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Щоденно з 08.00 до 11.00, в готелі можна замовити капучіно з органічним молоком, прикрашене пластівцями 24-каратного італійського золота, передає russianemirates.com.

Кава подається разом з шоколадним зефіром Grand Cru Guanaja, також прикрашеним золотом. Вартість напою – 85 дирхамів ($23,8).

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Теги: #золото#Дубай