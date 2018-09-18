У Дубаї знаменитий готель почав подавати золотий капучіно

Знаменитий дубайський готель Burj Al Arab пропонує почати день з чашки кави з золотом.

Знаменитий дубайський готель Burj Al Arab пропонує почати день з чашки кави з золотими пластівцями. Читайте такожКафе у Дубаї пропонує відвідувачам найдорожче в світі морозиво Щоденно з 08.00 до 11.00, в готелі можна замовити капучіно з органічним молоком, прикрашене пластівцями 24-каратного італійського золота, передає russianemirates.com. Кава подається разом з шоколадним зефіром Grand Cru Guanaja, також прикрашеним золотом. Вартість напою – 85 дирхамів ($23,8).

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