У Дубаї знаменитий готель почав подавати золотий капучіно
14:03, 18 вересня 2018Новини туризму
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Знаменитий дубайський готель Burj Al Arab пропонує почати день з чашки кави з золотом.
Напій прикрашений золотими пластівцями \ дуrussianemirates
Знаменитий дубайський готель Burj Al Arab пропонує почати день з чашки кави з золотими пластівцями.
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Щоденно з 08.00 до 11.00, в готелі можна замовити капучіно з органічним молоком, прикрашене пластівцями 24-каратного італійського золота, передає russianemirates.com.
Кава подається разом з шоколадним зефіром Grand Cru Guanaja, також прикрашеним золотом. Вартість напою – 85 дирхамів ($23,8).
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