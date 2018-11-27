В ОАЕ трьох туристів зняли з гір

Поліція відправила на їхні пошуки рятувальний вертоліт.

Авіаційний підрозділ поліції Рас-Аль-Хайми зняв з гір трьох європейських туристів, які заблукали під час походу. Вони подзвонили в поліцію після того, як усвідомили, що не можуть знайти зворотний шлях.

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Поліція відправила на їхні пошуки рятувальний вертоліт, передають russianemirates.com. Медична допомога була надана туристам на висоті близько 400 метрів, після чого їх транспортували в найближчу лікарню для проведення додаткового обстеження.

Правоохоронці рекомендують любителям гірських походів інформувати владу про свої плани завчасно, а також брати з собою мобільні та супутникові телефони. Для привернення уваги в горах також рекомендується свистіти.