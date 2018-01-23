Рятувальники знайшли швейцарських туристів, які заблукали у Карпатах

За минулу добу, 22 січня, закарпатські рятувальники знайшли в горах п'ятьох туристів, що заблукали. Троє з них - відпочиваючі з Швейцарії, ще двоє - українці.

Як повідомила сьогодні, 23 січня, прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, вчора о 12:35 в оперативно-рятувальну службу надійшло повідомлення, що під час катання на лижах в районі гірської долини Крачуняска втратили орієнтир та заблукали троє туристів із Швейцарії. Вони були знайдені в 14:30.

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Під час прямування у напрямку гірськолижного курорту рятувальники зустріли на своєму шляху мешканця міста Херсона, який приїхав на відпочинок і також заблукав у горах.

Всіх заблукали працівники ДСНС супроводили до місця їх тимчасового перебування.

В цей же день, о 18:35, рятувальники отримали повідомлення про 23-річного киянина, який також заблукав у горах. Як і в попередньому випадку, місцем проведення пошукових робіт стала полонина Крачуняска. О 19:45 туриста знайшли і супроводили до гірськолижного курорту в долині Драгобрат.

Пошукові роботи проводили фахівці гірського пошуково-рятувального відділення смт Ясіня.

Напередодні, 22 січня, синоптики попередили про значний рівень лавинної небезпеки в горах Івано-Франківської, Львівської та Закарпатської областей.