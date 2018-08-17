У горах Кавказу загинув український альпініст

Його тіло евакуювали до сусіднього селища і передали правоохоронцям.

16 серпня на Кавказі загинув, зірвавшись зі скелі, український альпініст-одинак.

Про це повідомили в прес-службі Головного управління МНС Росії по Кабардино-Балкарській республіці.

Інцидент стався в Черекському районі на горі Малий-Укю.

«При проходженні туристичного маршруту зірвався зі скелі зареєстрований альпініст-одинак з України 1984 року народження», - зазначили у відомстві.

Тіло загиблого альпініста евакуювали на вертольоті до селища Кашхатау і передали правоохоронцям.

Як повідомляв УНІАН, у липня на горі Тетнульді у Грузії загинув український турист.