У німецькому Дортмунді встановили найбільшу в світі різдвяну ялинку (фото, відео)

Високе та пишне святкове дерево заввишки 45 метрів не зрубали в лісі, а змонтували з 1700 невеликих ялинок, що їх спеціально для цього виростили в тамтешніх лісових господарствах.

У німецькому місті Дортмунд встановили найбільшу на планеті різдвяну ялинку - її висота сягнула 45 метрів.

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Як повідомляє Deutsche Welle, встановити найбільшу в світі різдвяну ялинку було не так просто: монтаж у Дортмунді тривав чотири тижні. Високе та пишне святкове дерево заввишки 45 метрів не зрубали в лісі, а змонтували з 1700 невеликих ялинок, що їх спеціально для цього виростили в тамтешніх лісових господарствах. Прикрасили конструкцію відповідно до її велетенських розмірів - 48 тисячами святкових ліхтариків.

У порівнянні з дортмундською різдвяна ялинка перед Бундестагому Берліні виглядає майже тендітною. Проте це справжнє живе дерево заввишки 24 метри. Найближчими днями у німецькій столиці з'явиться безліч менших новорічних ялинок: як на площах та різдвяних ярмарках, так і перед крамницями та торговельними центрами.

Тим часом, перші різдвяні ярмарки в Берліні почали працювати ще з минулих вихідних. Як це виглядає - дивіться у великому фоторепортажі на УНІАН.Туризм.

Загалом із початком святкового сезону по всій Німеччині відкрили майже три тисячі різдвяних ярмарків, на кожному з яких поруч з сувенірними ятками, каруселями та вертепом встановили і свою місцеву ялинку.

Вважається, що ідея різдвяної ялинки виникла в 1419 році в гірському районі Шварцвальд на південному заході Німеччини: пекарі міста Фрайбург прикрасили дерево різноманітними солодощами, фруктами та горіхами, щоб потішити дітей на Новий рік - їм було дозволено все зривати.

Уперше офіційну ялинку у громадському місці поставили у Ризі далекого 1510 року. А перше різдвяне дерево, прикрашене електричними ліхтариками та гірляндами змонтували у Нью-Йорку в 1882 році - хоча про 48 тисяч ялинкових вогнів тоді не йшлося.