Мільйони вогнів, ріки глінтвейну та чарівні янголятка: у Німеччині запрацювали перші різдвяні ярмарки (фоторепортаж)

Традиційні німецькі ярмарки набирають повної сили з приходом Адвенту – чотиритижневого передсвяткового періоду перед різдвяним вечором 24 грудня

У Німеччині на вихідних, 24-25 листопада, розпочали роботу перші різдвяні ярмарки, де всі бажаючі вже можуть поласувати глінтвейном, купити різдвяні сувеніри та помилуватися мільйонами святкових вогнів.

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Зокрема, відкрилися перші різдвяні ярмарки і у столиці країни – Берліні. При цьому німецькі міста, особливо великі, зазвичай не обмежуються одним великим ярмарком.

Так, ввечері 26 листопада відбувся тестовий запуск різдвяного освітлення на знаменитому берлінському бульварі Курфюрстендамм, який є одним з найпопулярніших місць для прогулянок, відпочинку, шоппінгу та розваг серед туристів та місцевих. Саме тут розміщується й один з найпопулярніших місцевих ярмарків.

Ще один популярний берлінський різдвяний ярмарок розташувався біля Палацу Шарлоттенбург, який вважається одним з найвишуканіших зразків німецького бароко.

Також 26 листопада у Берліні відкрили сумнозвісний ярмарок на площі Брайтшайдплац, де у грудні 2016 року в результаті теракту загинули 12 осіб. Цього року ярмарок, як і усі інші, проходить з посиленими заходами безпеки – під наглядом поліції та зі спеціальним огородженням, щоб унеможливити повторний наїзд автотранспорту у натовп.

Розпочали захід із вшанування пам’яті жертв теракту біля меморіалу всередині ярмарку.

Зазначимо, традиційно німецькі різдвяні ярмарки починають працювати ще з другої половини листопада, однак повної сили вони набирають з приходом Адвенту (цього року з 2 грудня) – чотиритижневого передсвяткового періоду перед різдвяним вечором 24 грудня. Саме 24 грудня, або ж навіть і 23 грудня, більшість німецьких ярмарків припиняють роботу. Лише деякі з них продовжують працювати ще тиждень до Нового року, однак вже в полегшеному варіанті.

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