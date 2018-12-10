На зимові свята запустять ще два додаткових поїзди до Львова

Продаж квитків на два додаткових поїзди, які з'єднують столицю зі Львовом, вже відкрита.

Акціонерна компанія "Укрзалізниця" для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом в період новорічних та різдвяних свят, крім раніше призначених 5 додаткових потягів, призначила ще два потяги з Києва до Львова.

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Як повідомила прес-служба компанії, вже відкрито продаж квитків на додатковий поїзд №181/182 Київ – Львів, який буде відправлятися 22, 23, 26, 27, 30, 31 грудня 2018 року і 5, 6, 9, 10, 13, 14 січня 2019 року о 00:33 і прибувати до Львова о 10:45. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме 21, 22, 25, 26, 29, 30 грудня 4, 5, 8, 9, 12, 13 січня 12:18 і прибуватиме до столиці о 22:11.

Також можна придбати квитки на додатковий поїзд №191/192 Київ - Львів, який буде відправлятися 23, 25, 28-31 грудня і 2-6, 8-13 січня в 7:42 і прибуватиме до Львова о 17:49. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме 23, 25, 28-30 грудня і 1-5, 7-13 січня 11:57 і прибуватиме до столиці о 21:44.

Як повідомляв УНІАН, 7 грудня "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на 5 додаткових поїздів на зимові свята, що з'єднують Київ з Миколаєвом і Запоріжжям, Харків з Покровським і Запоріжжям, Кременчук з Бахмачем.

Загалом "Укрзалізниця" планує призначити близько 30 додаткових поїздів на зимові свята.