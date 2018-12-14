Різдвяний ярмарок у Страсбурзі відкрили після теракту

Рішення прийнято у зв'язку з ліквідацією терориста.

У п'ятницю, 14 грудня, в Страсбурзі під посиленою охороною відкрили традиційний різдвяний ярмарок, на якому кілька днів тому стався теракт з трьома загиблими і тринадцятьма пораненими.

Про це повідомляє Reuters.

Рішення знову відкрити ярмарок було прийнято керівниками силових структур і місцевою владою після того, як французька поліція ліквідувала 29-річного Шеріфа Шекатта, який відкрив вогонь по перехожих і поліцейських у центрі міста.

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«Я думаю, що це допоможе повернутися до життя, яке можна назвати нормальним. Зі смертю цього терориста... громадяни, як і я, відчули полегшення», - заявив мер Страсбурга Роланд Райс, назвавши збройний напад безперечним терористичним актом.

Як повідомлялося раніше, в ніч на середу, 12 грудня, чоловік кілька разів відкривав вогонь з автоматичної зброї в центрі Страсбурга. Внаслідок теракту 3 людини загинули і 13 були поранені.

Згодом "страсбурзький терорист" розповів про мотиви свого нападу водієві таксі.

Правоохоронці локалізували зловмисника в одному з південних районів Страсбурга, де він переховувався в останні два дні, після атаки.

Злочинцем виявився 29-річний Шеріф Шекатт, при спробі затримання він відкрив вогонь по поліцейських і був застрелений.