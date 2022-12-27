Поїзд №810/809 "Львів – Ясіня" проходитиме через Ходорів, Галич, Івано-Франківськ, Надвірну, Делятин, Яремче, Микуличин, Татарів-Буковель, Ворохту, Вороненко та Лазещину.

"Укрзалізниця" на період новорічних свят повертає "Буковельський експрес", який доставить туристів до популярного гірськолижного курорту.

Як повідомляє прес-служба компанії, поїзд №810/809 "Львів – Ясіня" відправлятиметься зі Львова 30, 31 грудня, 6, 7 та 8 січня о 7:00 і прибуватиме до Ясіні о 12:25. Зворотно, з Ясіні, рейс відбуватиме о 15:10 і прибуватиме до Львова о 20:50.

Зазначається, що поїзд проходитиме через Ходорів, Галич, Івано-Франківськ, Надвірну, Делятин, Яремче, Микуличин, Татарів-Буковель, Ворохту, Вороненко та Лазещину.

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На маршруті курсуватиме комфортабельний регіональний дизель-поїзд ДПКр-3.

Квитки вже доступні для придбання у застосунку "Укрзалізниці", в чат-боті та на сайті.

Зимові маршрути "Укрзалізниці"

З 22 грудня 2022 року туристи можуть доїхати до гірськолижного курорту "Буковель" на шатл-басах від залізничної станції "Татарів-Буковель", до якої можна буде доїхати на одному з шести поїздів "Укрзалізниці". Саме під їх розклад підігнані шатли.

Крім того, з 30 грудня "Укрзалізниця" запустить щоденний поїзд №745/746 "Київ – Славське", який доставить туристів до популярного гірськолижного курорту.

Також "Укрзалізниця" призначила додаткові потяги на новорічні свята до Львова, Ужгорода, Івано-Франківська та Чернівців, які в тому числі допоможуть українцям дістатися до Карпат.

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