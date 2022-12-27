Також в компанії нагадали українцям, як можна дістатися до гірськолижних курортів України.

"Укрзалізниця" призначила додаткові потяги на новорічні свята до Львова, Ужгорода, Івано-Франківська та Чернівців, які в тому числі допоможуть українцям дістатися до популярних гірськолижних курортів.

"Ми бачимо, що потрібно більше вагонів у карпатському напрямку з усіх куточків країни, тому ловіть додаткові рейси від "Укрзалізниці", – йдеться в повідомленні перевізника в Telegram.

Потяг №191/192 "Київ – Львів" 30 грудня о 07:44 вирушає з Києва і о 15:28 прибуде у Львів. Зворотно вирушає 30 грудня о 08:06, прибуває о 15:38.

Потяг №229/230 "Київ – Ужгород" 29 грудня вирушає з Києва о 20:03 через Вінницю, Хмельницький, Тернопіль, Львів, Славське, Мукачеве із прибуттям о 13:23. Зворотно з 30 грудня о 22:21 з поверненням до столиці о 13:40.

238/237 "Одеса – Ужгород" вирушає 29 грудня о 17.00 через Жмеринку, Хмельницький, Тернопіль, Львів, Славське, Мукачеве із прибуттям о 12:02. 30 грудня о 17:00 повертається до Одеси, прибуває об 11:06.

216/215 "Запоріжжя – Івано-Франківськ". Вирушатиме з Запоріжжя 28 та 30 грудня о 13:05 через Львів о 04:58-05:50 до Івано-Франківська о 08:13. Зворотно 29 та 31 грудня о 15:42 через Львів о 18:35-19:10 до Запоріжжя о 12:05.

Потяг №255/256 "Київ – Чернівці". Вирушатиме з Києва 28, 29, 30 грудня через Івано-Франківськ та Коломию до Чернівців о 05:50. Зворотно з Буковини 29, 30 грудня та 1 січня о 17:38 з поверненням до столиці о 09:22.

Потяг №211/212 "Харків – Львів" вирушатиме з Харкова 29 грудня о 13:43 з прибуттям до Львова о 08:27. Зворотно – о 17:50 зі Львова з прибуттям о 12:13.

Також в "Укрзалізниці" повідомили про ще одне "бонусне" призначення для Кривбасу, де також спостерігається різке зростання попиту на квитки: потяг №176/175 "Київ – Кривий Ріг" вирушатиме з Києва 30 грудня о 06:19 через Миронівку, ст. ім. Т. Шевченка, Олександрію із прибуттям о 15:07. Зворотно в той же день о 08:09 із прибуттям до столиці о 16:26.

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Крім того, в компанії нагадали про вже існуючі рейси, якими можна дістатись найпопулярніших гірських курортів:

Яремче та Ворохта: 7 рейсів з усієї країни, в тому числі з Харкова, Кременчука та Запоріжжя. Тут можна відвідати знамениті скелі Довбуша та водоспад Пробій, зійти на гору Маковицю, а від Ворохти можна почати сходження на найвищу гору України – Говерлу.

Ясіня: 5 рейсів з різних куточків країни. Тут можна відвідати найбільш високогірний гірськолижний курорт України, розташований посеред хвойних лісів – Драгобрат.

Як повідомляв УНІАН, з 22 грудня 2022 року туристи можуть доїхати до гірськолижного курорту "Буковель" на шатл-басах від залізничної станції "Татарів-Буковель", до якої можна буде доїхати на одному з шести поїздів "Укрзалізниці".

З 30 грудня "Укрзалізниця" запустить щоденний поїзд №745/746 "Київ – Славське", який доставить туристів до популярного гірськолижного курорту.

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