На найближчий тиждень в країні закриють всі, крім продуктових магазинів і аптек.

Чорногорія з сьогоднішнього дня повертається до жорсткого локдауну.

Читайте такожЧерез відтік туристів впала вартість оренди житла в туристичних центрахУ країні як мінімум на весь найближчий тиждень закриють все, крім продуктових магазинів і аптек. Чорногорцям знову заборонено гуляти в парках і виїжджати за межі свого району. Крім того, в країні продовжили термін дії комендантської години, йдеться в сюжеті ТСН.

Також посилюють карантин і в Італії. Там закрили салони краси і всі магазини, крім супермаркетів. Дітей знову перевели на дистанційне навчання.

Тим часом Австрію налякала смерть жінки, яка померла через десять днів після щеплення вакциною від AstraZeneca. Причиною смерті стало порушення процесу згортання крові. Через це в Австрії призупинили використання цілої партії вакцини, але Європейське агентство з лікарських засобів після вивчення ситуації стверджує, що вакцина не була причиною смерті австрійки.

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Автор: Ірина Погоріла