Дозвіл передбачає необмежену частоту польотів за цим напрямком.

Державна авіаційна служба України дозволила українському авіаційному перевізнику Windrose ("Роза Вітрів"), який базується в Київському міжнародному аеропорту "Бориспіль", виконувати регулярні рейси з Києва до Кривого Рогу.

Відповідний наказ Державіаслужби розміщено на її сайті.

Читайте такожВперше між Києвом і Скоп'є з'явитися прямий авіарейс

Зокрема, дозвіл передбачає необмежену частоту польотів за цим напрямком, а також необмежені терміни дії права на виконання рейсів.

Що цьому передувало

За інформацією народного депутата Миколи Тищенка, з 1 червня планується запустити регулярні авіарейси з Києва до Ужгорода. Рейси виконуватиме компанія Windrose.

Windros

Авіакомпанія Windrose ("Роза Вітрів") заснована у 2003 році та базується в Київському міжнародному аеропорту "Бориспіль". У 2007 році авіакомпанія отримала сертифікат експлуатанта і почала виконувати регулярні та чартерні перевезення під брендом Windrose airlines.

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм канал УНІАН.Туризм.

Автор: Павло Степанець