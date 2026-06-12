Не Барселона і не Валенсія: це іспанське місто стає новим фаворитом бюджетних мандрівок

Воно розташоване навпроти Африки.

Поки мільйони туристів штурмують Барселону і платять по $15 за сангрію, існує іспанське місто з тисячолітньою історією, де вечеря в ресторані обійдеться у $12, а вхід до античного театру – лише $8. Про це розповідає видання Travel Off Path.

Йдеться про Картахену – портове місто на узбережжі Мурсії на півдні Іспанії. Його заснували фінікійці, потім тут господарювали греки і, нарешті, Рим – тож шарів історії тут вистачає з надлишком. При цьому масового туризму, який перетворив Барселону на суцільний атракціон із цінами в дусі аеропорту, тут немає і близько.

Місто розташоване прямо навпроти Африки, тож сюди напряму прилітають сухі сахарські повітряні маси. Денна температура влітку сягає +35°C, а дощ – явище майже екзотичне.

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Що подивитися

Головна пам'ятка – Римський театр I століття до нашої ери, який вважається одним із найкраще збережених у Європі. Відкрили його повторно лише 1988 року, і туристів тут набагато менше, ніж у схожих місцях Італії чи Греції.

Поряд – Римський форумний район із лазнями, храмами та майже недоторканими вулицями античної епохи.

Скільки коштує

Вхід до Римського театру – €7 (~$8), до замку Кастільо-де-ла-Консепсьон – €5 (~$6).

Обід за схемою menú del día (закуска, основна страва, десерт або кава) – від $12. Вечеря у нормальному ресторані – до $20.

Ліжко в хостелі – $25, кімната в гестхаусі – близько $50, готель із повним сервісом – від $70.

Пляжі

Більшість – безкоштовні. Найближчий до центру – Кала Кортіна зі спокійною водою та медовим піском.

Окрема родзинка регіону – Ла-Манга-дель-Мар-Менор: вузька 20-кілометрова піщана коса, що відділяє Середземне море від мілководної лагуни. З одного боку – відкрите море, з іншого – тепла й тиха "мала вода".

За індексом безпеки для мандрівників Іспанія наразі отримує 94 бали зі 100.

Раніше ми писали, про острів у Середземному морі, де немає натовпів туристів. Дістатися туди можна з пересадкою в Афінах або тригодинним поромом із Лесбосу.

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