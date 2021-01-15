Комітет рекомендував урядам країн утриматися від подібних ініціатив.

У Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ) висловилися щодо намірів ввести обов’язкове надання доказів вакцинації від коронавірусу іноземними туристами.

Про це йшлося на шостому засіданні Комітету з надзвичайних ситуацій ВООЗ.

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Комітет рекомендував урядам країн утриматися від подібних ініціатив.

«Враховуючи, що вплив вакцин на скорочення передачі вірусу поки невідомий, а доступність вакцин на сьогодні надто обмежена, комітет радить країнам не вимагати доказів вакцинації від прибулих мандрівників», – пише прес-служба ВООЗ.

Натомість країни повинні застосовувати скоординовані й обґрунтовані заходи безпеки під час поїздок.

Комітет також наголосив на рівноправному доступі до вакцин через механізм COVAX, а також вільній передачі технологій для збільшення глобальних виробничих потужностей. Виробникам вакцин, своєю чергою, нагадали про оперативне постачання доз.

Паспорти вакцинації: що відомо

Кіпр став першою країною-членом ЄС, який у грудні лобіював скасування тестування на коронавірус і карантин для вакцинованих мандрівників.

Цього тижня Греція написала лист президенту Єврокомісії з закликом надати сертифікат вакцинації від COVID-19, що діятиме по всій Єврозоні й значно спростить поїздки країнами блоку. Однак поки незрозуміло, на яких умовах ця сертифікація у масштабах ЄС може бути реалізована.

Ідею відкинула Франція, відома великою кількістю скептиків вакцинації. Водночас Румунія заявила, що свідоцтво про вакцинацію треба використовувати за медичним призначенням, а не для поїздок.

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Автор: УНІАН