Ці напрямки особливо привабливі для тих, хто не любить натовпів туристів і зайвих витрат.

Якщо ви плануєте провести літню відпустку на середземномор'ї і бажано без масового туризму, то перелік найспокійніших місць, складений експертами на 2025 рік, вам дуже знадобиться.

Ось 5 по-справжньому спокійних середземноморських перлин, які пропонують теплу погоду, культурні пам'ятки і, в деяких випадках, набагато нижчі ціни, пише Traveloffpath.

1. Порто-Веккьо, Франція

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Прихований скарб Корсики з вузькими вуличками і середньовічною цитаделлю нагорі. Головна площа оточена сувенірними магазинами, французькими бістро та італійськими тавернами.

Відвідувачі не повинні упустити можливість дослідити чудовий генуезький замок, розташований на пагорбі з краєвидом на Порто-Веккьо, або відпочити на приголомшливому пляжі Паломбаджа, де алебастровий берег зустрічається з морем найяскравішого синього кольору.

Ви будете здивовані, наскільки доступним за цінами тут є проживання порівняно з іншими місцями на півдні Франції: у готелі Alcyon одномісні номери коштують $89, або ви можете зупинитися в 3-зірковому готелі Le Mistral, лише за 6 хвилин ходьби від центру міста, за $79 на за ніч.

2. Корчула, Хорватія

Корчула може здатися крихітною, але вона сповнена чудес: від будинку Марко Поло (ходять чутки, що легендарний дослідник родом з цього острова, а не з Венеції) до Пупнатської Луки у формі півмісяця, тихої бухти, облямованої кришталево чистою Адріатикою.

Інші визначні пам'ятки острова включають місто Корчула, обнесене стіною прибережне поселення і найбільше на Корчулі місто, з брукованими вуличками і багатовіковими будинками, а також рибальське село Вела Лука, улюблене місце гурманів острова.

Обов'язково спробуйте їхню далматинську шинку і домашній сир пашки, а також скуштуйте місцеве морозиво.

3. Хімара, Албанія

Албанія, можливо, не є першим вибором для середземноморського відпочинку, але не варто так швидко відмовлятися від неї, коли тут знаходиться чудова Хімара.

Конгломерат сіл біля Іонічного моря, один із найбільш недооцінених районів Середземномор'я, і оточений Кераунськими горами, випромінює чарівність Старого Світу з албансько-грецькою спадщиною, історичними поселеннями, розташованими на вершинах скель, і зруйнованими замками.

Загалом Албанська Рів'єра є одним із найдешевших пляжних напрямків у Європі, де обіди в місцевих ресторанах коштують лише $10, а відремонтовані сучасні вілли на березі моря починаються від $57.

4. Бріндізі, Італія

На підборах італійського чобота, знаходиться Бріндізі, менш відома альтернатива, яку зазвичай пропускають туристи.

У місті, якому понад два тисячоліття, є червонокам'яний Арагонський замок, що височіє біля входу в гавань, а Старе місто - це лабіринт пастельних будівель, римських руїн і сімейних тратторій, де подають свіжі морепродукти і пасту.

За 29 хвилин їзди від Бріндізі знаходиться Лідо Мореллі - це білосніжний піщаний пляж з бірюзовими водами, а ще за 20 хвилин їзди знаходиться Лідо Спеккьолла - малолюдна піщана смуга, що ідеально підходить для відпочинку.

Не забудьте зазирнути в La Locanda del Porto. Він не тільки пропонує захопливий краєвид на порт Бріндізі, тут подають найкращі спагеті з рибою-мечом у місті.

5. Фолегандрос, Греція

Це типовий грецький острів із невеликою територією. Його маленька столиця Хора розташована на скелястому пагорбі, а знакова церква Панагії височіє на найвищій вершині. Кожна пішохідна стежка веде до захопливих краєвидів, і тут є білі міські пейзажі, пляжі та достаток секретних бухт, без туристів.

На острові не так багато готелів, але ті, що є, стягують лише плату ($83-95), а ваші вечері в To Zimaraki також будуть дешевими.

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