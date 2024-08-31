Іспанські курорти захопили полчища літаючих тарганів, настільки величезних, що вони тепер становлять навіть більшу проблему, ніж їхні традиційні родичі.

Іспанські курорти захопили полчища літаючих тарганів, настільки величезних, що вони тепер становлять навіть більшу проблему, ніж їхні традиційні родичі.

"Нові" та "страхітливі" таргани, які можуть сягати 10 см завдовжки, були помічені в багатьох регіонах Іспанії, включно з курортами Андалусії, Астурії та Мурсії. Ці шкідники більші, і рухливіші за інші види, до того ж вони можуть літати на набагато більші відстані, пишет Mirror.

Експерти побоюються, що це дасть їм змогу поширитися набагато далі і їх буде складніше знищити. До того ж фахівці попередили, що традиційні інсектициди набагато менш ефективні проти них. "Використання традиційних інсектицидів, схоже, не чинить істотного впливу на цей вид, що ще більше ускладнює його викорінення", - сказав один із фахівців.

Відео дня

Оскільки таргани продовжують поширюватися, виникають побоювання, що вони можуть вплинути не тільки на сільське господарство, а й на громадську охорону здоров'я через здатність переносити хвороби та забруднювати продукти харчування. Влада закликала людей повідомляти про будь-які випадки появи цієї комахи і допомагати в її винищенні та профілактиці.

Іспанські курорти: новини

Приїжджаючи до Іспанії, туристи прагнуть якнайбільше зануритися в місцеву культуру і гастрономію, однак при цьому роблять чимало типових помилок. Так, мешканка Мадрида з ніком Delde116 попередила гостей міста в одному з обговорень на Reddit, що їм ні за що не варто купувати сангрію в Іспанії. "Не пийте Sangría. Це британський винахід, і всі туристи на нього клюють, вам потрібен Tinto de Verano (це оригінал, а не суміш соку)", - написала вона.

Вас також можуть зацікавити новини: