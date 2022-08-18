З такою заявою глава МОЗ країни виступив через два місяці після легалізації марихуани в Таїланді.

Міністр охорони здоров'я Таїланду Анутін Чарнвікарул закликав туристів не відвідувати країну тільки для того, щоб покурити марихуану.

З такою заявою він виступив лише через два місяці після легалізації марихуани в Таїланді, повідомляє CNN.

Відзначимо, в 2018 році Таїланд став першою країною Південно-Східної Азії, що легалізувала вживання канабісу в медичних цілях. У червні 2022 року влада країни легалізувала вирощування канабісу, а також його вживання в продуктах харчування і напоях, ставши першою азіатською країною, яка зробила це.

Вживання марихуани в рекреаційних цілях викликало справжній ажіотаж в Таїланді. Незважаючи на заклики уряду "не накурюватися", підприємства з виробництва канабісу зі спеціальними кімнатами для куріння почали користуватися великим успіхом у місцевих жителів і туристів.

Втім, тим, хто курить канабіс в громадських місцях, як і раніше загрожує тримісячний тюремний термін або штраф у розмірі до 25 000 бат (близько 700 доларів США).

Як повідомляв УНІАН, у червні 2022 року Кабінет міністрів України підтримав законопроект, регулюючий використання в країні рослин роду конопель (Cannabis) в медичних, промислових і наукових цілях.