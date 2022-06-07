Препарати на основі канабісу використовуватимуть для лікування онкологічних захворювань та стресових розладів отриманих внаслідок війни.

Кабінет міністрів підтримав законопроект, що врегульовує використання в Україні рослин роду коноплі (Cannabis) в медичних, промислових та наукових цілях.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

За його словами, у такий спосіб МОЗ підготувало законодавче підґрунтя для забезпечення повного циклу виробництва препаратів на основі канабісу в Україні: від вирощування та переробки до повноцінного виробництва.

"Ми розуміємо негативні наслідки війни на стан психічного здоров’я. Ми розуміємо кількості людей, які будуть потребувати медикаментозного лікування внаслідок цього впливу. І ми розуміємо, що немає часу чекати", – підкреслив Ляшко.

Препарати на основі канабісу використовуватимуть для лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів отриманих внаслідок війни.

Ляшко наголосив, що препарати канабісу не складатимуть "конкуренції" наркотичним засобам, обіг яких є незаконним. Він пояснив, що "медичний" канабіс містить канабідіол, який не має вираженої психоактивної дії.

"Комунікаційні кампанії проти виробництва препаратів канабісу свідомо ототожнюють ліки на його основі та канабіс, що перебуває в незаконному обігу, з метою нівелювати цінність його як лікарського засобу та дискредитувати саму ідею його використання в медичних цілях", – заявив міністр.

При цьому Ляшко підкреслив, що необхідно встановити жорсткий контроль над вирощуванням, виробництвом та реалізацією препаратів на основі канабісу.

"Готові поступово розвивати цю галузь, показуючи результати лікування і допомогу українським пацієнтам. Не імпортувати, а робити наше, українське!" – заявив глава МОЗ.

Також Віктор Ляшко пояснив, у яких випадках використовують препарати на основі канабісу:

для зменшення больових відчуттів, спазмів та судом м’язів,

для лікування анорексії,

посттравматичного стресового розладу (ПТСР) та тривожних розладів.

окремих типів епілепсії,

глаукоми,

псоріазу,

паркінсонізму,

розсіяного склерозу.

"Важливим завданням цих ліків є і полегшення болю та страждань важкохворим та паліативним хворим, в тому числі онкологічним хворим, пацієнтам з ВІЛ", – підкреслив міністр.

Як повідомляв УНІАН, минулого року Верховна Рада провалила голосування за законопроєкт №5596, що надає доступ хворим до медичного канабісу в Україні та регулює його обіг, хоча МОЗ закликало нардепів ухвалити відповідний проєкт закону.

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