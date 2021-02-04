Крім того, "Укрзалізниця" наразі веде переговори з туристичним сектором.

Акціонерна компанія "Укрзалізниця" (УЗ) в межах підготовки до літніх пасажирських перевезень влаштувала збір пропозицій та побажань від пасажирів.

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Як повідомляється на сайті головного залізничного перевізника України, саме з урахуванням наданих пропозицій призначатимуться поїзди в цей туристичний період.

«Ми створили спеціальну скриньку, збираємо коментарі та пропозиції щодо маршрутів. Думаю, люди надихнулися тим, що ми зробили курортний зимовий Інтерсіті+ та назвали його «Лижний експрес», - розповів в.о. члена правління АТ «Укрзалізниця», директор філії «Пасажирська компанія» Олександр Перцовський в ефірі Радіо НВ.

Він також додав, що зараз залізничники працюють над розкладом з урахуванням пасажиропотоку попередніх періодів.

Зазначається, що усі охочі можуть надіслати свої пропозиції на електронну адресу uz.suggestions@gmail.com. Фахівці розглянуть їх та врахують за наявності відповідних технічних можливостей.

Крім того, Олександр Перцовський розповів, що Укрзалізниця веде переговори з туристичним сектором.

«Ми хочемо, щоб турагенції співпрацювали з Укрзалізницею, хочемо повернути пасажирів на залізницю, збираємо інформацію, де, у якій кількості, за якою ціновою політикою люди готові їхати», - додав він.

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Автор: Марина Григоренко