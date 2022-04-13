В ДАРТ закликали бойкотувати ті компанії та країни, які досі працюють на російському туристичному ринку.

Державне агентство розвитку туризму України (ДАРТ) проаналізувала, які можливості закордонного відпочинку доступні росіянам та які компанії зі сфери туризму досі працюють на російському ринку.

Про це йдеться в повідомленні ДАРТ у Facebook.

"Державне агентство розвитку туризму України ще раз наголошує на тому, що усі країни та компанії мають об’єднатися і бойкотувати будь-яку співпрацю з РФ. Агресор має відчути на собі зневагу усього світу, а росіяни, які масово словом і податками підтримують агресію проти нашої країни, заслуговують на перельоти виключно за маршрутом Москва-Магадан з короткою зупинкою у Воркуті", – йдеться в повідомленні.

Зокрема, зазначають в Держтуризму, одна з найбагатших світових готельних мереж Marriott Hotels з одного боку пожертвувала понад 100 млн дол. на допомогу українцям, а з іншого – не закрила свої готелі у Росії. Втім, як і інші американські готельні компанії – HYATT Hotels, Wyndham, Hilton Hotels & Resorts і Radisson, які працюють у Росії й зараз, попри те, що США постійно вводять економічні санкції проти РФ.

Крім того, проаналізували в ДАРТ, існує довгий список країні, які зберігають нейтралітет або взагалі не засуджують Росію. Наразі їх більше 70-ти і до цього переліку входять Хорватія, Шрі-Ланка, Сейшели, Чорногорія, Марокко, Катар, Саудівська Аравія, ОАЄ та багато інших.

"Найцікавіший кейс серед країн, які готові приймати в себе туристів із Росії, має Туреччина. Там навіть серйозно думають над тим, щоб створити нову авіакомпанію, яка буде займатися виключно перевезенням російських туристів на турецькі курорти – адже Європейське агентство з безпеки польотів призупинило сертифікати придатності літаків всіх авіакомпаній Росії", – нагадують у ДАРТ.

Крім того, попри європейські санкції авіакомпанії Etihad Airways, Emirates і Qatar Airways досі з'єднують Росію з рештою світу, аналогічну політику проводить і найбільша авіакомпанія Ізраїлю EL AL. Наразі саме через авіахаби цих країн росіяни з пересадками подорожують до країн ЄС, Канади та США.

Водночас компанії Air China, China Southern Airlines та China Eastern Airlines, які належать китайському уряду, дають можливість "русо-туристо" здійснювати польоти до Північної Америки, Європи, Азії, Австралії. А оскільки вони працюють у російських аеропортах, то роблять безпосередній внесок у російську економіку і спонсорують війну.

"Закликаємо вас не користуватись послугами цих авіакомпаній. Знайдіть їхні сторінки в соціальних мережах та "подякуйте" за їхню підтримку війни в Україні", – підсумували у ДАРТ.

Як раніше повідомляв УНІАН, після початку російської військової агресії проти України, Євросоюз оголосив про закриття повітряного простору для належних Росії, зареєстрованих в РФ і підконтрольних їй літаків. Одночасно практично всі європейські авіакомпанії призупинили виконання авіарейсів з Росії в Європу.

Поступово про припинення рейсів до Росії заявили і низка азіатських національних авіаперевізників, среде яких національна авіакомпанія SriLankan Airlines, південнокорейська Korean Air, в'єтнамська авіакомпанія Vietnam Airlines та індійська авіакомпанія Air India.