Державне агентство розвитку туризму України (ДАРТ) проаналізувала, які можливості закордонного відпочинку доступні росіянам та які компанії зі сфери туризму досі працюють на російському ринку.
Про це йдеться в повідомленні ДАРТ у Facebook.
"Державне агентство розвитку туризму України ще раз наголошує на тому, що усі країни та компанії мають об’єднатися і бойкотувати будь-яку співпрацю з РФ. Агресор має відчути на собі зневагу усього світу, а росіяни, які масово словом і податками підтримують агресію проти нашої країни, заслуговують на перельоти виключно за маршрутом Москва-Магадан з короткою зупинкою у Воркуті", – йдеться в повідомленні.
Зокрема, зазначають в Держтуризму, одна з найбагатших світових готельних мереж Marriott Hotels з одного боку пожертвувала понад 100 млн дол. на допомогу українцям, а з іншого – не закрила свої готелі у Росії. Втім, як і інші американські готельні компанії – HYATT Hotels, Wyndham, Hilton Hotels & Resorts і Radisson, які працюють у Росії й зараз, попри те, що США постійно вводять економічні санкції проти РФ.
Крім того, проаналізували в ДАРТ, існує довгий список країні, які зберігають нейтралітет або взагалі не засуджують Росію. Наразі їх більше 70-ти і до цього переліку входять Хорватія, Шрі-Ланка, Сейшели, Чорногорія, Марокко, Катар, Саудівська Аравія, ОАЄ та багато інших.
"Найцікавіший кейс серед країн, які готові приймати в себе туристів із Росії, має Туреччина. Там навіть серйозно думають над тим, щоб створити нову авіакомпанію, яка буде займатися виключно перевезенням російських туристів на турецькі курорти – адже Європейське агентство з безпеки польотів призупинило сертифікати придатності літаків всіх авіакомпаній Росії", – нагадують у ДАРТ.
Крім того, попри європейські санкції авіакомпанії Etihad Airways, Emirates і Qatar Airways досі з'єднують Росію з рештою світу, аналогічну політику проводить і найбільша авіакомпанія Ізраїлю EL AL. Наразі саме через авіахаби цих країн росіяни з пересадками подорожують до країн ЄС, Канади та США.
Водночас компанії Air China, China Southern Airlines та China Eastern Airlines, які належать китайському уряду, дають можливість "русо-туристо" здійснювати польоти до Північної Америки, Європи, Азії, Австралії. А оскільки вони працюють у російських аеропортах, то роблять безпосередній внесок у російську економіку і спонсорують війну.
"Закликаємо вас не користуватись послугами цих авіакомпаній. Знайдіть їхні сторінки в соціальних мережах та "подякуйте" за їхню підтримку війни в Україні", – підсумували у ДАРТ.
Як раніше повідомляв УНІАН, після початку російської військової агресії проти України, Євросоюз оголосив про закриття повітряного простору для належних Росії, зареєстрованих в РФ і підконтрольних їй літаків. Одночасно практично всі європейські авіакомпанії призупинили виконання авіарейсів з Росії в Європу.
Поступово про припинення рейсів до Росії заявили і низка азіатських національних авіаперевізників, среде яких національна авіакомпанія SriLankan Airlines, південнокорейська Korean Air, в'єтнамська авіакомпанія Vietnam Airlines та індійська авіакомпанія Air India.