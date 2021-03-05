Розклад передбачає щоденні вильоти крім суботи з Одеси та неділі з Києва.

Авіакомпанія "Мотор Січ" з 26 квітня відновить регулярні рейси з аеропорту "Київ" (Жуляни) до Одеси.

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Про це повідомляє портал Аvianews.

"Розклад передбачає щоденні Вильоти крім суботи з Одеси та неділі з Києва", - йдеться в повідомленні.

У будні дні літак буде вилітати зі столиці о 09:50 і прилітати до Одеси об 11:10. Щосуботи вильоти з Києва заплановані о 10:50 з прильотом до Одеси о 12:10.

Рейси з Одеси до Києва в будні дні будуть виконуватися о 17:50 з прильотом до Києва о 19:10. Вильоти з Одеси щонеділі передбачені о 18:30 з прильотом до столиці о 19: 50.

На лінії "Мотор Січ" використовуватиме радянські турбогвинтові літаки Ан-24. Зараз в парку авіакомпанії три таких повітряних судна. Вони випущені в 1971, 1972 і 1973 роках.

Авіаквитки можна купити на сайті авіакомпанії або в агентствах за ціною від 900 грн в одну сторону, від 1870 грн туди-назад. У вартість найнижчих тарифів включено перевезення тільки ручної поклажі 5 кг з урахуванням одного місця багажу до 23 кг переліт коштує від 1040 грн в одну сторону, від 2140 туди-назад.

Крім "Мотор Січ" польоти в літньому розкладі з Києва до Одеси мають намір виконувати МАУ і "Роза Вітрів". Однак ці авіакомпанії базуються в аеропорту Бориспіль і всі рейси виконують з термінала D.

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Автор: УНІАН