До кінця квітня МАУ планує здійснювати польоти в аеропорт імені Гейдара Алієва в Баку двічі на тиждень - по вівторках і суботах.

Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" (МАУ) з 13 березня 2021 року відновлює польоти з Києва в Баку (Азербайджан), повідомила прес-служба компанії.

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"Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" рада повідомити про можливість відновлення рейсів в Баку з 13 березня 2021 року. Рестарт відновить пряме авіасполучення між столицями України та Азербайджану, а також забезпечить пасажирів з різних регіонів України зручними стикуваннями в Києві", - сказано в повідомленні.

До кінця квітня МАУ планує здійснювати польоти в аеропорт імені Гейдара Алієва в Баку двічі на тиждень - по вівторках і суботах.

Прес-служба зазначила, що зараз в'їзд в Азербайджан дозволений тільки громадянам цієї країни, співробітникам і керівникам дипломатичних представництв і консульств в Азербайджані і членам їх сімей, іноземцям з видом на проживання, членам сім'ї резидента при наявності негативного результату ПЛР тесту, який був зроблений в акредитованій лабораторії IMMD не більше ніж за 48 годин до вильоту.

"Обов'язковою вимогою є наявність роздрукованого результату негативного тесту на COVID-19, який містить QR-код, що дає можливість електронної верифікації документа для перевірки відповідно до вимог міжнародного аеропорту ім. Гейдара Алієва", - сказано в повідомленні.

Відзначається, що подорожуючим з Баку в міста України необхідно мати при собі тільки поліс страхування, що покриває витрати на лікування від COVID-19.

Плани МАУ на 2021 рік

Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" повідомила, що з 1 березня починає поступове відновлення своєї мережі рейсів, які були скасовані через карантин, а також збільшує кількість частот на найбільш популярних напрямках.

Також МАУ запропонувала Кабміну спростити умови в'їзду в Україну для вакцинованих від коронавірусу іноземців, щоб підтримати українську авіагалузь.

Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" заснована в 1992 році. Здійснює рейси в столиці та ключові міста Європи, Азії, Африки, СНД і США, забезпечуючи також стикування з маршрутами своїх міжнародних партнерів. Базовим аеропортом МАУ є Міжнародний аеропорт Києва "Бориспіль".

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Автор: Павло Степанець