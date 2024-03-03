Також на Тенеріфе заборонять міняти воду в басейнах.

На популярному серед туристів острові іспанських Канарських островів Тенеріфе почали вводити обмеження на споживання води.

Як пише Mirror, слідом за материковою частиною Іспанії надзвичайну ситуацію через посуху вирішив оголосити муніципалітет Фаснія на півдні Тенеріфе. Зокрема, нові правила забороняють використання питної води для зрошення, повторне наповнення плавальних басейнів, ставків та резервуарів, а також чищення фасадів, миття транспортних засобів (за винятком заправних станцій) і користування душем на громадських пляжах.

Нестача водних ресурсів пояснюється більш спекотною та посушливою осінню та зимою на острові. Очікується, що вже незабаром надзвичайну ситуацію з водою оголосять на всій території Тенеріфе, оскільки цього літа острову прогнозують найкритичніший період з водою в історії, якщо не піде сильний дощ, що здається малоймовірним.

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Хоча Фаснія не є одним із популярних місць відпочинку на острові, вона все ж таки доволі близька до інших локацій. Поки невідомо, наскільки сильно і чи вплине взагалі на туристів будь-яке обмеження на воду через посуху на Тенеріфе, оскільки багато великих готелів мають свої власні системи подачі води, а багато басейнів наповнюються водою з моря.

Водночас в інших регіонах Іспанії вже точаться розмови про встановлення лічильників води біля ванних кімнат готелів, щоб гості, які вирішили використовувати більше води, платили за цей привілей. На материку також планується відправляти судна з водою в такі міста як Барселона, де ще з початку лютого 2024 року діє надзвичайний стан через ситуацію з водою.

Як повідомляв УНІАН, раніше кліматологи попередили, що літо 2024 року буде таким же спекотним, як і попереднє. Зокрема, екстремальна спека може повернутися на такі популярні туристичні напрямки, як Греція, Іспанія та Італія.

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