Незабаром екстремальну спеку може змінити різке похолодання з сильними штормами.

Минулого літа населення планети страждало від рекордної за всю історію спостережень спеки, що зірвала відпочинок величезної кількості туристів. Через це багато людей навіть почали відмовлятися від звичного відпочинку.

Втім, як пише Mirror з посиланням на кліматологів, надалі планету продовжать штормити екстремальні умови, причому хвилі пекельної спеки будуть змінюватися різким похолоданням і сильними ураганами.

Так, за словами професора кліматичної науки в університеті Редінга Річарда Аллана, спекотна погода минулого року, ймовірно, повториться і в цьому році, але потім ситуація буде протилежною.

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"Ель-Ніньо вже слабшає, вітрові патерни в Тихому океані слабшають. Схоже, що в цьому році він сильно послабиться і потрапить в свою полярну протилежність – Ла-Нінья. Погода типу Ель-Ніньо в Південній Америці може послабитися, але глобальне тепло продовжиться. Цього року, ймовірно, будуть аналогічні 2023 року температури", – пояснив він.

Представник компанії Risk Line Еева Рюска також погодилася, що в 2024 році температура буде залишатися вище середнього.

"Ми очікуємо температури вище середнього по всьому світу, з таким же ризиком теплових хвиль і посух, які ми бачили в 2023 році. Протягом наступних кількох місяців ми можемо очікувати опадів вище середнього в Каліфорнії, торнадо з активністю вище звичайного, опадів вище норми в Африці, й те ж саме для частин Південної Америки. Для інших регіонів ми можемо очікувати кількість опадів нижче звичайного, наприклад, в Австралії і на півночі США", – зазначила вона.

При цьому експерт зазначила, що вона відстежувала наслідки Ель-Ніньо цієї зими, і на різні частини планети він вплинув по-різному. Так, зима в Скандинавії була холодніше звичайного, тоді як Північно-Західна Африка і Близький Схід були навпаки гарячішими, ніж зазвичай.

Туристам, які погано переносять спеку, вона порадила відповідальніше підходити до планування літньої відпустки і пильно стежити за прогнозами погоди ближче до від'їзду, оскільки точно спрогнозувати заздалегідь погоду в тій чи іншій частині світу в нинішніх нестабільних умовах стає все складніше.

Як повідомляв УНІАН, раніше видання The Independent назвало кілька цікавих міст Європи, на які варто звернути увагу влітку 2024 року, якщо хочеться прохолоди.

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