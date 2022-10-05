Очолив рейтинг бар Paradiso в Барселоні (Іспанія), який за рік піднявся на перше місце з третього.

Щорічний рейтинг the World's Best Bars опублікував рейтинг найкращих барів світу в 2022 році.

Про це повідомляється на сайті рейтингу.

Очолив рейтинг бар Paradiso у Барселоні (Іспанія), який за рік піднявся на перше місце з третього.

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Також в топ-10 опинилися ще два питних заклади в столиці Каталонії: Sips на третьому місці та Two Schmucks на сьомому місці.

Друге місце в рейтингу дісталося бару Tayēr + Elementary у Лондоні (Велика Британія), а лідер минулорічного рейтингу, лондонський бар The Connaught Bar опустився на восьме місце.

Четверте місце в рейтингу посів бар Licorería Limantour в Мехіко (Мексика), п'яте – Little Red Door у Парижі (Франція), шосте – Double Chicken Please в Нью-Йорку (США), дев'яте – його співвітчизник Katana Kitten, а замкнув десятку лідерів бар Alquímico в Картахені (Колумбія).

З повним списком 50-ти найкращих барів світу, куди також увійшли питні зведення в Сінгапурі, Бангкоку, Римі, Мадриді, Афінах, Осло, Токіо, Сіднеї, Майамі, Дубаї, Лімі та багатьох інших містах, ви можете ознайомитися за посиланням.

Як повідомляв УНІАН, раніше користувачі одного з найпопулярніших туристичних порталів світу Tripadvisor визначили найкращі ресторани світу в 2022 році.