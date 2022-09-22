Залізничні маршрути в Уельсі, Норвегії та Швейцарії очолили список фаворитів.

Британська компанія Which?, що знімається аналізом споживчих настроїв, визначила наймальовничіші залізничні маршрути Європи.

Про це пише The Independent.

Всього в опитуванні взяли участь 1400 пасажирів поїздів. Респондентів попросили оцінити свої улюблені залізничні подорожі за сімома категоріями: пейзажі, комфорт, зручності, чистота, Їжа та напої, обслуговування та вартість.

Відео дня

Впевнену перемогу в опитуванні здобув прибережний маршрут в Північному Уельсі, яким управляє Ffestiniog Railway. Всього в топ-10 потрапили три маршрути в Уельсі. Також три позиції в першій десятці рейтингу дісталися Швейцарії, в тому числі друге місце, яке вона розділила з бергенською залізницею в Норвегії.

Топ-10 мальовничих залізничних маршрутів Європи:

1. Ffestiniog Railway, Уельс – 91%

2. Bergen Railway, Норвегія – 90%

2. Bernina Express, Швейцарія – 90%

4. Glacier Express, Швейцарія – 89%

5. Brocken Railway, Німеччина

6. Talyllyn, Уельс

7. Welsh Highland Railway, Уельс

8. West Highland Line, Шотландія

9. Flam Railway, Норвегія

10. Golden Pass, Швейцарія

Як повідомляв УНІАН, раніше експерти визначили країни Європи з найкрасивішими пляжами.