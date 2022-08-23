Розвиток залізничного транспортного сполучення в Європі проводиться в рамках програми зі скорочення шкідливих викидів в атмосферу.

Трансєвропейська мережа нічних поїздів, що складається з 40 міжнародних ліній далекого прямування, до 2030 року з'єднає понад 200 міст і населених пунктів по всій Європі.

Про це пише SchengenVisaInfo.com.

Відзначається, що розвиток залізничного транспортного сполучення в Європі проводиться в рамках програми зі скорочення шкідливих викидів в атмосферу. Пасажирів хочуть спонукати пересуватися на далекі відстані на поїздах, а не на літаках, адже, за підрахунками екологів, авіація виробляє майже 14% викидів, що робить її другим за величиною джерелом викидів парникових газів після автомобільного транспорту.

Нагадаємо, в останні кілька років в європейських країнах почали активно вживати різні заходи для "пересаджування" пасажирів з літаків на потяги.

Наприклад, низка країн Європи, серед яких Німеччина, Франція, Нідерланди та Швеція, ще восени 2019 року ініціювали введення загального податку на авіаквитки. Однак через пандемію коронавірусу питання випало з порядку денного.

До літа 2022 року деякі країни почали повертатися до питання стимулювання пасажирів користуватися поїздами. Так, у Німеччині на літо ввели проїзні на потяги по 9 євро. Незважаючи на деякі труднощі в започаткуванні програми, за підсумком уряд країни визнав її успішною.

В Іспанії, тим часом, з 1 вересня 2022 року пасажири зможуть безкоштовно їздити на різних поїздах національної мережі Renfe.