Найнебезпечнішими містами Європи були визнані Катання (Італія), Марсель (Франція) та Бірмінгем (Великобританія).

Швейцарський Берн був визнаний найбезпечнішим містом Європи, за ним слідують німецький Мюнхен і нідерландська Гаага, що розділила третю сходинку з кінця ще з одним містом у Швейцарії – Цюрихом.

Про це свідчить оновлений рейтинг Crime and Safety Indexes від Numbeo, до якого увійшли 127 найнебезпечніших та найбезпечніших міст Європи станом на середину 2023 року.

А ось найнебезпечнішими містами Європи були визнані Катанія (Італія), Марсель (Франція), Бірмінгем (Великобританія), Ковентрі (Великобританія) і Шарлеруа (Бельгія).

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Потрапили в список і кілька міст України:

Дніпро (17 місце в списку найнебезпечніших міст)

Одеса (20 місце)

Харків (35 місце)

Київ (45 місце)

Львів (67 місце)

При складанні рейтингу враховувалися такі показники, як загальне сприйняття рівня злочинності, відповіді жителів і гостей міста щодо почуття безпеки під час прогулянок вдень і вночі, стурбованість з приводу конкретних злочинів, оцінка масштабів злочинів проти власності та оцінка сприйняття насильницьких злочинів, включаючи напади, вбивства, сексуальні злочини та інше.

Як повідомляв УНІАН, раніше Італія була визнана країною Європи з найбільшою кількістю кишенькових злодіїв, жертвами яких нерідко стають саме туристи.

При цьому експерти розповіли туристам, як захиститися від кишенькових злодіїв у переповнених містах.

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