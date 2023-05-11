Щоб уникнути кишенькових крадіжок, важливо зберігати пильність і тримати свої цінності в безпеці.

Кишенькові крадіжки – поширена проблема в популярних містах, і саме захоплені екскурсіями туристи часто стають цілями злодіїв.

Як пише Travel Off Path, щодня у всьому світі реєструється понад 400 тисяч випадків кишенькових крадіжок, а одна третина страхових випадків припадає на втрату або крадіжку цінностей.

Експерти з подорожей пояснюють, що коли люди перебувають у новому місці, у них може виникнути спокуса послабити пильність. Зрештою, вони приїжджають туди у відпустку і просто хочуть добре провести час. Саме тому туристи є природною мішенню для кишенькових злодіїв. Тому щоб уникнути кишенькових крадіжок, важливо зберігати пильність і тримати свої цінності в безпеці.

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П'ять способів не стати жертвою кишенькових крадіжок цього літа

1. Будьте обережні в переповнених місцях. Кишенькові злодії люблять працювати в місцях з інтенсивним рухом і де точно буде багато туристів. Коли ви перебуваєте в натовпі, вас легко можна штовхнуть, і це полегшує кишеньковим злодіям умови, щоб підібратися до вас і отримати доступ до ваших цінностей.

Зони з інтенсивним рухом, як правило, є місцями, де є відволікаючі фактори. Незалежно від того, чи перебуваєте ви на залізничному вокзалі, намагаючись спланувати свою подорож, чи робите селфі на популярній туристичній пам'ятці, ви, ймовірно, будете дезорієнтовані або зосереджені на чомусь іншому.

Одна з найпоширеніших тактик кишенькових крадіжок називається "штовхни і піди". Один злодій прикинеться, що випадково натрапив на вас, а його спільник обчистить ваші кишені, поки ви відволікаєтеся.

2. Не світіть своїми цінностями. Часто заходи, спрямовані на запобігання кишенькових крадіжок в популярних туристичних місцях, насправді можуть бути використані кишеньковими злодіями в своїх інтересах. Наприклад, попереджувальні знаки "Остерігайтеся кишенькових злодіїв" або "Тут орудують кишенькові злодії" на популярних локаціях. Коли туристи читають такі вивіски, вони інстинктивно перевіряють свої цінності, щоб переконатися, що їхня власність знаходиться там, де її залишили. Але насправді таким чином туристи показують кишеньковим злодіям, де саме вони зберігають свої цінності.

В даному випадку, найпростіше захистити свої цінності, тримаючи їх в передній частині тіла, наприклад, в поясній сумці. Якщо ви інстинктивно потягнетеся, щоб перевірити свої цінності, міцно тримайте їх у руці, поки не покинете "зону ризику". Це відлякає кишенькових злодіїв і дозволить вам відразу ж відчути, якщо хтось потягнеться до вашого гаманця або телефону.

3. Будьте обережні біля банкомату. Скімінг кредитних карток – це афера, яка може коштувати туристам значної суми, але, на щастя, цього шахрайства легко уникнути. Достатньо не спілкуватися ні з ким, хто наближається до вас, коли ви користуєтеся банкоматом. Часто злодії роблять вигляд, що вони можуть допомогти вам отримати доступ до ваших грошей, уникаючи комісій місцевих банків, але насправді вони хочуть використовувати пристрій для скімінгу карток, щоб отримати доступ до даних вашої картки.

Також намагайтеся не користуватися банкоматами в малолюдних місцях, особливо якщо ви подорожуєте поодинці. Якщо хтось стоїть занадто близько до вас, коли ви намагаєтеся зняти готівку, скасуйте транзакцію та скористайтеся іншим банкоматом.

Якщо ви все ще не впевнені, чи безпечно користуватися банкоматом, подумайте про оплату товарів та послуг карткою, а не про зняття готівки. У багатьох готелях також є банкомати або послуги обміну валют, які є безпечними та надійними.

4. Не показуйте готівку. Спробуйте замаскувати своє багатство. Якщо вам потрібно дістати гаманець, щоб заплатити за щось, дістаньте тільки ті гроші, які вам потрібні, а не діставайте всю пачку. І ніколи не рахуйте свої гроші публічно.

Ви також можете приховати своє багатство, залишивши будь-які великі або дорогі прикраси вдома або зберігаючи їх у сейфі вашого готельного номера. Також краще уникати дорогого дизайнерського одягу від великих брендів. Якщо ви виглядаєте дорого або хвалитеся дорогими речами, то ви натякаєте, що у вашому гаманці є щось цінне. Адже хоча немає нічого поганого в тому, щоб виділятися з натовпу, це також робить вас очевидною мішенню для кишенькових злодіїв.

Ще одна порада – спробуйте не виглядати туристом.

5. Розпізнайте кишенькових злодіїв. Нарешті, найкращий спосіб уникнути кишенькових крадіжок – розпізнати кишенькових злодіїв і зрозуміти, як вони діють. Якщо ви помітили, що хтось вештається у громадському місці, оглядаючи перехожих або їхні гаманці та сумки для покупок, то це може бути кишеньковий злодій.

Якщо незнайома або малознайома вам людина занадто фамільярна, обіймає вас або стоїть занадто близько, пропонуючи вказівки або поради, то вона також може бути кишеньковим злодієм. При цьому пам'ятайте, що кишенькові злодії часто працюють в команді, тому ваш новий знайомий може відволікти вас, щоб його спільник міг забрати ваш гаманець.

Як повідомляв УНІАН, раніше Італія була визнана країною Європи з найбільшою кількістю кишенькових злодіїв, жертвами яких нерідко стають саме туристи.

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