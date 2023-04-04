Також туристам дали кілька корисних порад, як убезпечити себе від кишенькових крадіжок.

Італія визнана країною Європи з найбільшою кількістю кишенькових злодіїв, жертвами яких нерідко стають саме туристи.

Як пише Express з посиланням на дослідження Quotezone.co.uk, було вивчено, скільки разів туристи згадують кишенькових злодіїв в оглядах головних визначних пам'яток кожної країни.

Зокрема, в Італії, що очолила антирейтинг, відразу кілька популярних туристичних визначних пам'яток стали справжніми магнітами для кишенькових злодіїв – Колізей, фонтан Треві та Пантеон, усі в столиці Римі. Також популярними мішенями для кишенькових злодіїв стали Дуомо ді Мілано в Мілані та Галерея дельї Уффіці у Флоренції.

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Франція посіла друге місце у списку з усіма п'ятьма основними визначними пам'ятками, включаючи Ейфелеву вежу в Парижі. За нею йдуть Нідерланди та Німеччина.

Топ-10 країн Європи з найбільшою кількістю кишенькових крадіжок

1. Італія.

2. Франція.

3. Нідерланди.

4. Німеччина.

5. Греція.

6. Іспанія.

7. Португалія.

8. Туреччина.

9. Ірландія.

10. Польща.

"Крадіжка може статися де завгодно, а туристичні точки є зручним місцем для злочинців, щоб націлюватися на гаманці та сумки відпочиваючих, поки вони зайняті відвідуванням визначних пам'яток. Знакові локації, такі як Ейфелева вежа в Парижі та фонтан Треві в Римі, особливо популярні серед кишенькових злодіїв, оскільки вони можуть непомітно пересуватися серед великого скупчення людей", – пояснив засновник і генеральний директор Quotezone.co.uk Грег Вілсон.

Також він дав кілька корисних порад, як убезпечити себе від кишенькових злодіїв:

Важливо завжди бути пильним, залишати цінні речі, такі як дорогі прикраси, у сейфі готелю та завжди носити з собою надійну сумку через плече або на пояс із застібками-блискавками для захисту телефонів та гаманців.

Намагайтеся ніколи не залишати особисті речі без нагляду, навіть якщо вони застраховані.

Не забудьте перевірити, що покривається полісом страхування подорожей, а що ні. Більшість полісів страхування подорожей покривають випадки крадіжки важливих документів, наприклад, паспортів, але рідко поширюються на вкрадені гроші та телефони.

Як повідомляв УНІАН, раніше Барселону визнали столицею кишенькових злодіїв – найбільше їх на місцевому бульварі Ла-Рамбла. Проте, в списку країн з найбільшою кількістю кишенькових злодіїв Іспанія не потрапила до топ-5.

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