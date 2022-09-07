Очолила рейтинг Японія, за нею йдуть Швейцарія і Куба.

Аналітики британської платформи Money.co.uk назвали топ-10 країн світу, жителі яких ведуть найздоровіший спосіб життя.

Про це пише Express.

Відзначається, що при укладанні рейтингу експерти враховували такі показники, як якість повітря на вулицях, ситуація з безпекою і кількість сонячних днів на рік. Також команда проаналізувала середню тривалість життя в країні, рівень ожиріння серед місцевих жителів і доступність системи охорони здоров'я.

Відео дня

Очолила рейтинг Японія, що робить її одним з кращих місць в світі для життя.

Зокрема, за даними експертів, в країні неймовірна система громадського транспорту, а це означає, що дуже небагато людей володіють власним автомобілем, і тому рівень забруднення повітря в Японії дуже низький, а жителі підтримують здоров'я і форму, гуляючи на вулиці.

Також в Японії надзвичайно низький рівень ожиріння – всього 3,6% населення, що відображає здоровий спосіб життя її громадян.

Найздоровіші країни світу:

1. Японія

2. Швейцарія

3. Куба

4. Словенія

5. Вірменія

6. Хорватія

7. Фінляндія

8. Польща

9. Бельгія

10. Італія

Як повідомляв УНІАН, раніше експерти назвали найкращі країни для життя на пенсії.