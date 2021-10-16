Сьогодні відзначається Всесвітній день продовольства.

2 млрд людей на планеті мають надлишкову вагу або ожиріння.

Як повідомляє Центр новин ООН, сьогодні відзначається Всесвітній день продовольства.

Напередодні генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав добиватися реформування продовольчих систем.

"Ми всі можемо змінити свій підхід до споживання продовольства і зробити вибір на користь більш здорових рішень - як для себе, так і для нашої планети. Наші продовольчі системи небезнадійні", - підкреслив Гутерріш.

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Глава ООН нагадав, що минулого місяця відбувся Саміт ООН з продовольчих систем, за підсумками якого держави пообіцяли створити нові екологічно безпечні продовольчі системи і зробити здорове харчування доступнішим.

За даними Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (ФАО), в агросекторі працює понад 1 млрд людей по всьому світу - більше, ніж у будь-який іншій економічній галузі.

На сьогодні майже 40% світового населення - 3 млрд осіб - не можуть дозволити собі здоровий раціон харчування. 2 млрд мають надлишкову вагу або ожиріння. А 462 млн осіб виснажені. Пандемія COVID-19 завдала серйозної шкоди світовій економіці і ще більшою мірою оголила неефективність і ненадійність існуючих продовольчих систем - додатково 140 млн осіб стикнулися з нестачею харчових продуктів.

У найближчі 30 років населення планети збільшиться на 2 млрд осіб. Для того, щоб продовольства вистачило на всіх жителів планети, недостатньо просто збільшити обсяги його виробництва - необхідно вирішувати й інші найважливіші завдання, такі як зниження рівня бідності, збереження біорізноманіття та пом'якшення наслідків зміни клімату, а також залучати до цього молодих людей.

Як писав УНІАН, раніше науковці з США, Канади та Данії переглянули причини масового ожиріння. За їхніми даними, люди товстіють через порушення обміну речовин, викликаного продуктами з високим глікемічним індексом.

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Автор: Вікторія Токарєва