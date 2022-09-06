Дослідження GoBankingRates показало, що найбезпечнішою країною в світі для пенсіонерів є Канада, яка займає 12-е місце в Глобальному індексі миру.
Про це пише Express.
Як відзначають укладачі індексу, в Канаді дуже низький рівень насильницьких злочинів і вона є однією з чотирьох неєвропейських країн, що потрапили в Глобальний індекс миру.
Крім того, Канаду виділили за рахунок високого рівня системи охорони здоров'я.
Також тут чимало гідних уваги туристичних визначних пам'яток, однією з головних серед яких є всесвітньо відомий Ніагарський водоспад.
Топ-10 найбезпечніших країн світу для пенсіонерів:
1. Канада
2. Ісландія
3. Нова Зеландія
4. Ірландія
5. Данія
6. Австрія
7. Португалія
8. Сінгапур
9. Японія
10. Швейцарія
Як повідомляв УНІАН, раніше платформа InterNations визначила топ туристичних напрямків у 2022 році, де найлегше заводити друзів.
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