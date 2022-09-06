На думку експертів, найкраще зустрічати старість в Канаді, Ісландії та Новій Зеландії.

Дослідження GoBankingRates показало, що найбезпечнішою країною в світі для пенсіонерів є Канада, яка займає 12-е місце в Глобальному індексі миру.

Про це пише Express.

Як відзначають укладачі індексу, в Канаді дуже низький рівень насильницьких злочинів і вона є однією з чотирьох неєвропейських країн, що потрапили в Глобальний індекс миру.

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Крім того, Канаду виділили за рахунок високого рівня системи охорони здоров'я.

Також тут чимало гідних уваги туристичних визначних пам'яток, однією з головних серед яких є всесвітньо відомий Ніагарський водоспад.

Топ-10 найбезпечніших країн світу для пенсіонерів:

1. Канада

2. Ісландія

3. Нова Зеландія

4. Ірландія

5. Данія

6. Австрія

7. Португалія

8. Сінгапур

9. Японія

10. Швейцарія

Як повідомляв УНІАН, раніше платформа InterNations визначила топ туристичних напрямків у 2022 році, де найлегше заводити друзів.

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