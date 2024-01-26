За словами мера міста, "війна з наркотиками" є не менш згубною, ніж самі наркотики.

Мер Амстердама Фемке Халсема заявила, що продаж і вживання кокаїну та інших наркотиків у Нідерландах не повинні бути кримінальним злочином. Вона назвала боротьбу з наркотиками "збоченою і контрпродуктивною".

В інтерв’ю газеті Financieele Dagblad Халсема наголосила, що ринки наркотичних речовин мають регулюватись, аби підірвати модель доходів "недобросовісних злочинців".

Водночас мер пояснює, що виступає не за "поспішну легалізацію" кокаїну, а за його регулювання. Зокрема, подібне вже відбувається в пілотному проекті уряду Нідерландів з вирощування канабісу, де той легально постачається до кав'ярень.

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"Близько 80% ресурсів нашої поліції витрачається на боротьбу зі злочинами, пов'язаними з наркотиками. У Нідерландах і Бельгії вуличні ціни на кокаїн залишаються незмінними роками. Тож можна лише зробити висновок, що неймовірна кількість зусиль не вплинула на ринок", – зазначила Халсема.

Вона належить до "все більшої групи науковців і управлінців", які вважають "війну з наркотиками" не менш згубною, ніж самі наркотики.

Як відомо, Нідерланди були першопрохідцями в декриміналізації вживання марихуани, починаючи з 1970-х років. У країні людей не карають за споживання й продаж невеликої кількості марихуани, однак її вирощування в комерційних цілях все ще заборонено.

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На початку минулого року повідомлялось, що в Амстердамі куріння марихуани на вулицях кварталу червоних ліхтарів стане незаконним. Ще в столиці Нідерландів будуть раніше зачинятися кафе і ресторани.

Такі заходи повинні покращити умови життя столичних мешканців, які вже давно скаржаться на безлад, який вчиняють числені туристи.

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