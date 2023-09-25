Маршрут контрабандного каналу пролягав транзитом через декілька європейських країн і закінчувався в Одесі.

На кордоні при в'їзді в Україну затримали чоловіка, який у власному шлунку перевозив кокаїн з Латинської Америки. Як повідомляє СБУ, один з латиноамериканських наркокартелів спробував налагодити міжнародний канал контрабанди кокаїну в Україну.

"Для прихованого перевезення "товару" через кордон зловмисники запаковували його у спеціальні капсули, а потім їх ковтали. За один раз наркокур’єр міг переправити у власному шлунку до півкілограма кокаїну на майже 3,5 млн у гривневому еквіваленті", - розповіли в СБУ.

Зазначається, що "маршрут" контрабандного каналу пролягав транзитом через декілька європейських країн. Потім наркотики завозили до Одеси для подальшого збуту.

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За наявними даними, нелегальний бізнес дозволяв його учасникам систематично одержувати мільйонні "прибутки". "Бізнес" організувала представниця криміналітету Сумщини разом із спільником, який виїхав до однієї з країн Латинської Америки. Там чоловік налагодив зв’язки з місцевими наркоторгівцями, в яких купував кокаїн та переправляв своїм спільникам в Україну.

Житель Одеси отримував контрабандний "товар" та надалі підшукував наркодилерів. Для перевезення наркотиків з-за кордону фігуранти регулярно залучали наркокур’єрів, які отримували свій "відсоток" з кожної партії "товару". Таких "перевізників" підшукували серед осіб, що звільнялись від призову і могли вільно перетинати кордон.

У результаті оперативних дій співробітники СБУ затримали на митному посту одного з учасників наркоугруповання, який в собі та у власних речах намагався завезти в Україну майже півкілограма кокаїну. Після цього було затримано ще двох фігурантів ˗ організаторку наркотрафіку та її спільника-одесита, які готувалися його "зустріти".

Під час обшуків у зловмисників вилучено мобільні телефони та інші докази злочинної діяльності. Наразі слідчі СБУ повідомили всім трьом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 305 Кримінального кодексу України (контрабанда наркотичних засобів за попередньою змовою групою осіб).

Суд обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою. Зараз тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності постачальника закордонних наркотиків, який переховується за кордоном. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми.

Інші новини про боротьбу за наркоторгівлею

Як писав УНІАН, у Львові затримано колишнього поліцейського, який хотів продати понад три кілограми кокаїну за 135 тисяч доларів. За даними слідства, затриманий був учасником наркоугруповання, яке нелегально завозило в Україну еквадорський кокаїн із країн Європи. Фігурант - 42-річний житель Львівщини, який до 2021 року проходив службу на посаді дільничного офіцера поліції.

Також ми розповідали, що росіянин злякався особистого огляду в аеропорту Шереметьєво, проковтнув цілий зиплок з кокаїном і помер. 40-річний Дмитро повинен був вилетіти у Стамбул, але рейс відразу не задався - його зупинили на огляді.

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