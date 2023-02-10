Також міська влада підготувала ще декілька неприємних для туристів сюрпризів.

В Амстердамі куріння марихуани на вулицях кварталу червоних ліхтарів стане незаконним. Ще в столиці Нідерландів будуть раніше зачинятися кафе і ресторани.

Нові правила поведінки для туристів оприлюднила міська влада. Вони набудуть чинності в середині травня, передає BBC.

Такі заходи повинні покращити умови життя столичних мешканців, які вже давно скаржаться на безлад, який вчиняють числені туристи. Майже всі місцеві депутати підтримали заходи, спрямовані на зменшення незручностей для місцевих жителів.

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Міська рада Амстердама також оголосила, що ресторани і бари повинні будуть зачинятися до другої години ночі по п'ятницях і суботах, а після першої ночі в стару частину міста не можна буде пропускати нових відвідувачів.

Секс-працівники також повинні будуть закривати свої заклади о третій ночі.

В даний час лише продаж алкоголю у магазинах, винних лавках і кафе в районі червоних ліхтарів є незаконним з четверга по неділю після 16:00. Тепер міська рада проситиме продавців повністю прибрати алкоголь з вітрин.

Туристи в Амстердамі

Амстердам всесвітньовідомий роботою канабіс-кафе, які відвідують мільйони туристів. Але самі амстердамці постійно скаржаться, що нетверезі туристи провокують підвищення рівня злочинності.

А в 2021 році стало відомо, що вікна борделів району червоних ліхтарів в Амстердамі будуть зачинені, а весь "центр еротики" буде перенесений подалі від центру міста. Таке рішення ухвалила міська влада.

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