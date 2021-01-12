Рейси виконуватимуться по четвергах і неділях.

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines з 25 квітня 2021 року запустить рейси з Києва до Брно (Чехія).

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Про це повідомила прес-служба компанії.

«З 25 квітня 2021 року авіакомпанія SkyUp відкриває польотну програму за маршрутом Київ - Брно - Київ», - сказано в повідомленні.

Рейси виконуватимуться двічі на тиждень: по четвергах і неділях.

Плани SkyUp Airlines на 2021 рік

Наприкінці листопада 2020 року український лоукостер SkyUp Airlines оголосив літню програму польотів на літо 2021 року, що включає 21 країну і 60 напрямків - від континентальної Європи до Близького Сходу.

Державна авіаційна служба України дозволила українській авіакомпанії SkyUp Airlines почати взимку-навесні польоти в 10 європейських міст.

Зокрема, з 4 січня 2021 року авіакомпанія зможе здійснювати рейси Київ - Лондон - Київ (3 рейси на тиждень); з 28 березня – Київ - Подгориця - Київ (3 рейси на тиждень), Київ - Гамбург - Київ (3 рейси на тиждень), Київ - Нюрнберг - Київ (2 рейси на тиждень), Київ - Ганновер - Київ (3 рейси на тиждень), Запоріжжя - Берлін - Запоріжжя (2 рейси на тиждень), Львів - Мюнхен - Львів (2 рейси на тиждень), Одеса - Мюнхен - Одеса (2 рейси на тиждень).

З 6 квітня авіакомпанія зможе здійснювати рейси Київ – Марсель – Київ (2 рейси на тиждень), з 23 квітня – Київ – Острава - Київ (3 рейси на тиждень), з 25 квітня – Київ - Брно - Київ (2 рейси на тиждень).

Довідка УНІАН. Авіакомпанія SkyUp зареєстрована в Києві в 2016 році, її засновником є компанія «ACS-Україна» Тетяни Альби і Юрія Альби, яким також належить туроператор Join Up.

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Автор: Павло Степанець