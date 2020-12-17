Також наступного року оновлять знакові для столиці парки: Маріїнський, Хрещатий, імені Тараса Шевченка, Голосіївський.

Київський міський голова Віталій Кличко анонсував відкриття в наступному році нового туристичного маршруту навколо Оболонскої затоки, де зведуть пішохідний міст.

Читайте такожНа дзвіниці Софійського собору всім охочим запропонували залишити новорічне привітання (відео)Як передає кореспондент УНІАН, про це мер столиці сказав під час звіту про підсумки роботи міської влади в 2020 році.

«Наступного року ми можемо отримати новий туристичний маршрут навколо затоки, острову Оболонський. Він об’єднає Оболонську набережну, парк «Наталка» і новий пляж на острові. Довжина мосту буде понад 160 метрів. Його збудують у найвужчому місці затоки. Опори будуть виглядати як хвилі і будуть динамічно підсвічуватись. Ця зона буде доступною і для маломобільних людей», - зазначив міський голова, підкресливши, що новий міст зводиться за кошти меценатів.

У планах міської влади наступного року оновити знакові для столиці парки: Маріїнський, Хрещатий, імені Тараса Шевченка, Голосіївський, імені Рильського. Передбачається також завершити капітальний ремонт парку з водними об’єктами на Троєщині та фітнес-парку «Лебедине».

«Продовжимо ремонтувати великі парки у різних районах столиці. Зокрема – «Інтернаціональний», «Орлятко» та Солом’янський ландшафтний парк. Будемо створювати нові зони відпочинку і біля водойм. Такі, наприклад, як парк біля затоки Берковщина», – повідомив Кличко.

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Автор: Інна Андаліцька