Зокрема, в межах міста вже знайшли ділянку для побудови музею і "Конгрес-центру".

В Офісі президента України заявляють про плани побудувати великий музей у Львові.

Читайте такожЛьвівські медики нарядили міські скульптури левів у вишиванкиЯк передає кореспондент УНІАН, про це заступник керівника ОП Кирило Тимошенко сказав під час виступу на всеукраїнському форумі "Україна 30. Культура. Медіа. Туризм".

"Ми знайшли ділянку в межах міста де хочеться, і ми зараз над цим працюємо, побудувати "Конгрес-центр" та великий музей для Львова, якого не вистачає. Це великий комплекс, івент-холл, "Конгрес-центр", музейний комплекс, які ми будемо намагатися (побудувати). Я думаю, що цього року почнеться активна фаза нашої співпраці: державна влада, місцева влада, обласна влада, а також інвестори. Це найкращий приклад, коли усі разом об'єднуються і будують те, про що будуть казати через декілька десятків років, і вже це буде культурною спадщиною для інших поколінь", - наголосив Тимошенко.

Також він сказав, що Львову не вистачає великого "Конгрес-центру" саме для бізнес-туризму. "Це інший турист, який витрачає інші гроші, залишає їх у громаді, залишає їх у вигляді податків", - зазначив Тимошенко.

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Автор: Віталій Саєнко