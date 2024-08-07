Гурман розповів, що для здійснення своєї ідеї об'їхав 20 країн.

Громадянин Німеччини на ім'я Маттіас Руль побував у всіх ресторанах із трьома зірками "Мішлен".

У світі таких ресторанів налічується 145, і німецький гурман відвідав їх абсолютно всі. Для цього він об'їхав два десятки країн. Ідея прийшла до нього за часів коронавірусу, розповів хлопець виданню BILD. Незадовго до цього Рауль, професія якого інженер-програміст, продав свій стартап і хотів проводити більше часу з сім'єю.

Турист поділився, що особливе враження на нього справила Японія "через досконалість, з якою там готують і подають їжу". На подорожі Руль витратив близько 100 тис. євро і ще приблизно стільки ж на їжу.

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За словами гурмана, найдорожчою виявилася вечеря в ресторані Ultraviolet у Шанхаї - 1400 євро. Для порівняння, зазвичай вечеря в 3-зірковому ресторані коштує від 250 до 500 євро на людину.

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В Італії шеф-кухаря Мішлен засудили до умовного тюремного ув'язнення й оштрафували після того, як 53 людини в його ресторані отруїлися після споживання молюсків, інфікованих норовірусом (шлунковим грипом).

Інцидент стався 2021 року під час святкування весілля. Під час бенкету в ресторані Марко Сакко Piccolo Lago, який має дві зірки Мішлена, гостям подали різотто. Однак згодом виявилося, що їжа була заражена норовірусом, також відомим як "зимова блювота".

Сакко сказав, що він подав понад 3000 подібних страв, і жодних проблем не виникало, і наполягав на тому, що процедури чітко дотримувалися.

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