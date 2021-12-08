Міністерство охорони здоров'я Польщі вводить додаткові правила для перетину кордону через появу штаму "Омікрон". Зміни набувають чинності 15 грудня.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я на сторінці у Twitter.
Мандрівники, які прибули в Польщу з країн, що не входять до Шенгенської зони, повинні мати негативний тест на COVID-19, зроблений не раніше ніж за 24 години до перетину кордону.
Читайте такожУкраїнці в Польщі: експерт розповів, де потрібні "руки" та скільки пропонуютьЗ 1 по 17 грудня Польща суттєво посилила карантинні обмеження. Зокрема, уряд прийняв рішення про припинення авіасполучення з сімома країнами півдня Африки: Ботсвани, Есватіні, Лесото, Мозамбіку, Намібії, Зімбабве та ПАР.
Ті, хто прибув до Польщі, повинні пройти обов'язковий 14-денний карантин.
Водночас в МОЗ країни зазначили, що обмеження не розповсюджуються на:
- людей, які пройшли повний курс вакцинації (від отримання останньої дози повинно пройти 14 днів) за умови наявності цифрового сертифікату ЄС або іншого документа англійською чи польською мовою;
- людей, які перехворіли на COVID-19 не раніше ніж за 6 місяців до дня перетину кордону;
- людей, які надали підтвердження негативного результату тесту на COVID-19, засвідченого європейським цифровим сертифікатом COVID або іншим документом польською або англійською мовою;
- дітей до 12 років, які подорожують під опікою дорослих, щеплених проти COVID-19 або мають негативний результат тесту на COVID-19;
- категорій людей, які підпадають під інші винятки.
Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" призначила два додаткових поїзди до Польщі, один почне курсувати з 11 грудня, а другий – з 12 числа.
Нагадаємо, в ніч з 14 на 15 березня 2020 року пасажирське залізничне сполучення між Україною та Польщею було зупинене для боротьби з поширенням коронавірусу COVID-19. З жовтня 2021-го рух пасажирських потягів між країнами відновили.
Раніше з України у Польщу можна було потрапити такими потягами: швидкісні №705/716 та 715/706 "Київ – Перемишль"; №36 "Одеса – Перемишль"; №67 "Київ – Варшава"; №51 "Львів – Вроцлав"; безпересадкові вагони "Київ – Вроцлав".