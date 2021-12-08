Зміни набувають чинності 15 грудня. Водночас обмеження не стосуються деяких категорій людей.

Міністерство охорони здоров'я Польщі вводить додаткові правила для перетину кордону через появу штаму "Омікрон". Зміни набувають чинності 15 грудня.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я на сторінці у Twitter.

Мандрівники, які прибули в Польщу з країн, що не входять до Шенгенської зони, повинні мати негативний тест на COVID-19, зроблений не раніше ніж за 24 години до перетину кордону.

Читайте такожУкраїнці в Польщі: експерт розповів, де потрібні "руки" та скільки пропонуютьЗ 1 по 17 грудня Польща суттєво посилила карантинні обмеження. Зокрема, уряд прийняв рішення про припинення авіасполучення з сімома країнами півдня Африки: Ботсвани, Есватіні, Лесото, Мозамбіку, Намібії, Зімбабве та ПАР.

Ті, хто прибув до Польщі, повинні пройти обов'язковий 14-денний карантин.

Водночас в МОЗ країни зазначили, що обмеження не розповсюджуються на:

людей, які пройшли повний курс вакцинації (від отримання останньої дози повинно пройти 14 днів) за умови наявності цифрового сертифікату ЄС або іншого документа англійською чи польською мовою;

людей, які перехворіли на COVID-19 не раніше ніж за 6 місяців до дня перетину кордону;

людей, які надали підтвердження негативного результату тесту на COVID-19, засвідченого європейським цифровим сертифікатом COVID або іншим документом польською або англійською мовою;

дітей до 12 років, які подорожують під опікою дорослих, щеплених проти COVID-19 або мають негативний результат тесту на COVID-19;

категорій людей, які підпадають під інші винятки.

Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" призначила два додаткових поїзди до Польщі, один почне курсувати з 11 грудня, а другий – з 12 числа.

Нагадаємо, в ніч з 14 на 15 березня 2020 року пасажирське залізничне сполучення між Україною та Польщею було зупинене для боротьби з поширенням коронавірусу COVID-19. З жовтня 2021-го рух пасажирських потягів між країнами відновили.

Раніше з України у Польщу можна було потрапити такими потягами: швидкісні №705/716 та 715/706 "Київ – Перемишль"; №36 "Одеса – Перемишль"; №67 "Київ – Варшава"; №51 "Львів – Вроцлав"; безпересадкові вагони "Київ – Вроцлав".

Автор: Марта Гичко