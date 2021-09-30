Квитки на потяг можна буде придбати вже з 1 жовтня.

Українці зможуть потрапити до Польщі не тільки літаком або автобусом, але й потягом. Україна відновить залізничне сполучення з Польщею.

Про це повідомляє прес-служба української компанії "Укрзалізниця" у Telegram-каналі.

Вже з 10 жовтня українці зможуть дістатися до Польщі потягом. При цьому квитки на польські маршрути можна буде придбати вже з 1 жовтня. Правда, поки що буде доступний один маршрут - Київ-Перемишль.

Пасажирське залізничне сполучення між Україною та Польщею зупинили в ніч з 14 на 15 березня 2020 року.

Читайте такожПольща після довгої розлуки: в які міста можна вирушити на уїк-енд прямо заразМіж країнами до цього рішення курсували потяги за наступними напрямками:

швидкісні № 705/716 та 715/706 Київ-Перемишль;

№ 36 Одеса-Перемишль;

№ 67 Київ-Варшава;

№ 51 Львів - Вроцлав;

безпересадкові вагони Київ-Вроцлав.

Нагадаємо, що 29 вересня з'явилася інформація, що Польща зняла заборону на залізничне сполучення з країнами Європи через введені заходи щодо запобігання розповсюдженню коронавірусу.

Чутки про скасування безвізу з ЄС

Як повідомило сьогодні Радіо "Свобода", Австрія, Бельгія, Чехія, Німеччина, Італія та Словаччина винесли свої оцінки щодо роботи лібералізованого візового режиму з країнами Західних Балкан, Грузією, Молдовою та Україною. Зокрема, кілька країн ЄС заявили, що Україна залишається "приводом для занепокоєння".

Міністерство закордонних справ України зазначає, що жодних загроз скасування безвізового режиму з Європейським Союзом для громадян України немає.

У свою чергу віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина назвала інсинуаціями новини про можливе скасування безвізового режиму з Європейським Союзом.

Автор: Анастасія Горбачова