У грудні з України до одного з польських міст можна буде дістатися двома потягами.

"Укрзалізниця" призначила два додаткових поїзди до Польщі, один почне курсувати з 11 грудня, а другий – з 12 числа.

Призначено потяги "Одеса – Перемишль" та "Львів – Перемишль", йдеться в Telegram-каналі "УЗ".

"Поїзд №36/35 "Одеса – Перемишль" курсуватиме щоденно з 11 грудня і відправлятиметься з Одеси о 18:22, прибуваючи до кінцевої станції о 09:02. З Перемишля поїзд відправлятиметься о 18:59 і прибуватиме до Одеси о 10:54", – зазначили в "Укрзалізниці".

Читайте також"Укрзалізниця" відновлює курсування поїзда "Київ – Варшава"Потяг зі Львова до Перемишля (№89/90) почне курсувати з 12 грудня. Він має виїхати з українського міста о 16:20, а прибути на кінцеву зупинку о 18:19. Час відправлення з Перемишля – 10:18, а час прибуття до Львова – 13:45.

Нагадаємо, в ніч з 14 на 15 березня 2020 року пасажирське залізничне сполучення між Україною та Польщею було зупинене для боротьби з поширенням коронавірусу COVID-19. З жовтня 2021-го рух пасажирських потягів між країнами відновили.

Раніше з України у Польщу можна було потрапити такими потягами: швидкісні №705/716 та 715/706 "Київ – Перемишль"; №36 "Одеса – Перемишль"; №67 "Київ – Варшава"; №51 "Львів – Вроцлав"; безпересадкові вагони "Київ – Вроцлав".

Автор: Екатерина Присяжнюк