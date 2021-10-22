Загалом через негоду в Польщі загинули четверо людей.

У Польщі під час буревію загинув українець.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Як повідомляється, загиблий 43-річний водій вантажівки. Його вантажівка перекинулася у канаву під час негоди.

Загалом через негоду в Польщі загинули четверо людей, точна кількість постраждалих - невідома.

За даними TVP3, в одному з містечок сильний вітер пошкодив риштування. Обвалилася стіна будинку, що будується. На місці загинув 55-річний чоловік.

Також смертельний інцидент стався у Вроцлаві, де на автомобіль впало дерево. Загинули двоє осіб.

Нагадаємо, в Одесі через сильний вітер падають дерева. Від "деревопаду" вже постраждав чоловік. В Управлінні патрульної поліції Одеської області закликали людей у зв'язку з посиленням вітру бути пильними, обережно пересуватися вулицями, не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач.

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Автор: Катерина Лиманська