У Польщі під час буревію загинув українець.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Як повідомляється, загиблий 43-річний водій вантажівки. Його вантажівка перекинулася у канаву під час негоди.
Загалом через негоду в Польщі загинули четверо людей, точна кількість постраждалих - невідома.
За даними TVP3, в одному з містечок сильний вітер пошкодив риштування. Обвалилася стіна будинку, що будується. На місці загинув 55-річний чоловік.
Також смертельний інцидент стався у Вроцлаві, де на автомобіль впало дерево. Загинули двоє осіб.
Нагадаємо, в Одесі через сильний вітер падають дерева. Від "деревопаду" вже постраждав чоловік. В Управлінні патрульної поліції Одеської області закликали людей у зв'язку з посиленням вітру бути пильними, обережно пересуватися вулицями, не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач.
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