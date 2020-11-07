Тест має бути зроблений не раніше ніж за 72 години до вильоту.

З 11 листопада під час посадки на рейси з України до Франції треба буде мати негативний тест на COVID-19.

Про це повідомляється на сайті посольства Франції в Україні.

"Починаючи з 11 листопада, перед посадкою на літак, який прямує до Франції з України, всім пасажирам віком від 11 років необхідно пред’явити негативний тест на полімеразну ланцюгову реакцію (ПЛР)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що тест має бути зроблений не раніше ніж за 72 години до вильоту.

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Автор: Антоніна Доломанжи